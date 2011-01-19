Балога готовится к слиянию

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Виктор БАЛОГА считает, что следующим шагом в административной реформе может стать слияние возглавляемого им министерства с другим государственным органом с похожими задачами.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, В.БАЛОГА сказал в интервью газете “Урядовый курьер”.

Он добавил, что главными в системе МЧС будут не фигуры в кожаных креслах, а специалисты, которые работают «в поле» - на уровне районов, городов и территорий.

По словам В.БАЛОГИ, “когда разрабатывали новую структуру министерства, то идея нововведений заключалась в необходимости изменить логику его работы. Именно поэтому всю пирамиду ведомства перевернули сверху вниз. 17 главных управлений стали просто управлениями, в результате чего перестали существовать семь десятков руководящих должностей, отменена половина «лампасных» начальников”.

«Заверяю, от этого эффективность работы не снизится! Напротив, почти 500 высвобожденных руководителей укрепят своими умениями и интеллектом подразделы низшего уровня. Плюс экономия почти в 8 млн. гривен. Региональным подразделам МЧС передали горноспасательные службы, службы спасания туристов и спасение на воде. Это обеспечит более четкую управляемость, мобильность, отменены 126 руководящих должностей и сохранены деньги», - отметил министр.

По его мнению, директивы Президента дали более четкие критерии того, что и как нужно сделать. Например, сокращение штатов, в первую очередь за счет начальства, в отдельных подразделах будет достигать 70 процентов. Из 5 учебных заведений, подчиненных МЧС, останутся лишь 2: специальные вузы в Виннице и Львове. Впоследствии и они будут переданы в Минобразования, потому что, по убеждению В.БАЛОГИ, вся образовательная система в стране должна быть под одной крышей.

«В целом наш подход к реформированию МЧС имеет сжатую формулу: есть целесообразность в изменениях – их нужно провести даже сверх предусмотренных границ. Когда воплотим все новации, следующим шагом в админреформе может стать слияние МЧС с другим государственным органом с похожими задачами. Останавливаться не следует, потому что это нужно стране», - заявил В.БАЛОГА.