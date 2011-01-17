Два писателя подали заявление о вступлении в ВО "Тризуб"

Украинские писатели братья Виталий и Дмитрий Капрановы подали официальное заявление о вступлении в ВО „Тризуб” имени Степана Бандеры, сообщает официальный сайт этой организации.

Согласно тексту обнародованному на сайте заявления, “провокация со взрывом памятника Сталину в Запорожье и аресты членов „Тризуба”, прокатившиеся сразу после этого, не оставляют сомнений – власть действует по московскому сценарию, имитируя теракты и навешивая всех собак на представителей реальной оппозиции”.

“Охота на ведьм, которую устроила нынешняя власть, опасна для каждого украинца – если мы позволим держимордам господствовать в наших квартирах, офисах и душе, они уже не остановятся. Они будут подбрасывать нам оружие и наркотики, искать в книжках крамолу, как это делают сейчас с Марией Матиос, запугивать и угрожать”, - отмечают писатели.

Именно поэтому в знак протеста против произвола и провокаций, в знак поддержки незаконно арестованных членов организации „Тризуб имени Степана Бандеры” писатели решили вступить в ряды этой организации, чтобы заменить ее членов, удерживаемых за решеткой бандитской властью.

“Мы не разделяем радикальных националистических взглядов, мы не являемся членами никакой партии или политической организации, но мы не можем оставаться в стороне, когда песиголовцы из СБУ и МВД начинают атаку на украинцев”, - отметили братья Капрановы.

Они также призвали всех, “кто не хочет завтра стать жертвой ближайшего милиционера, прокурора и судьи, кто не согласен превращаться в быдло, независимо от политических взглядов поддержать „Тризуб имени Степана Бандеры” и сделать символический шаг – вступить в его ряды”.