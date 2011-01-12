Наша Украина призывает ВР поддержать законопроект о публичной информации

Народные депутаты, члены партии “Наша Украина” призывают своих коллег-депутатов поддержать законопроект «О доступе к публичной информации».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Депутаты отмечают, что в каждой демократической стране одним из обычных стандартов общественной жизни является законодательно закрепленное право граждан и журналистов на доступ к публичной информации.

“Это, в первую очередь, касается права журналистов, которых профессия обязывает информировать общество обо всех общественно важных проблемы - в частности и о тех, о которых власть не всегда желает, чтобы люди знали”, - подчеркивают они.

Политическая партия «Наша Украина» заявляет, что все народные депутаты – члены партии однозначно поддержат внесенный на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О доступе к публичной информации».

“Мы призываем всех парламентариев – как оппозиционеров, так и представителей провластных сил, поддержать этот законопроект. Ведь он направлен на внедрение в Украине европейских демократических стандартов и обеспечение реализации естественного права человека знать, что происходит в твоей стране”, - отмечают в партии.

По их мнению, принятие этого закона является украинским, общим гражданским делом.

“Открытый доступ к публичной информации означает доступ к правде о деятельности власти. Именно этого нынешняя власть - антиукраинская и антигражданская по своей сути, панически боится. Следовательно, отстаивание нашего общего права получать всю полноту информации о том, что делается в стране, должно стать конкретным делом всех свободно мыслящих граждан нашего государства”, - отмечают депутаты-“нашеукраинцы”.

“Всех нас вместе хотят превратить в безголосую толпу, от которой власть цинично будет скрывать правду, а, следовательно - будет нами манипулировать и использовать в собственных целях. Этот закон позволит получить эффективный инструмент общественного контроля над действиями власти. Мы настаиваем на его принятии, и призываем поддержать его всех народных депутатов”, - замечают в “Нашей Украине”.

Как сообщалось, сегодня народный депутат от Партии регионов, председатель подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО призвала оппозицию поддержать законопроект о доступе к публичной информации и новую редакцию закона об информации.

Она напомнила, что эти законопроекты Верховная Рада Украины планирует рассмотреть 13 января.