Генпрокуратура запретила пускать Грымчака и Дония в СИЗО к Луценко

Следователь Генеральной прокуратуры Украины Сергей ВОЙЧЕНКО запретил народным депутатам Украины Юрию ГРЫМЧАКУ и Олесю ДОНИЮ посещать в Лукьяновском СИЗО экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная самооборона», об этом идет речь в письме следователя на запрос этих депутатов о возможности посещать арестованного Ю.ЛУЦЕНКО.

По информации пресс-службы, в своем ответе следователь указывает, что «в соответствии со ст. 101 Конституции, парламентский контроль над соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина осуществляет Уполномоченный ВР по правам человека».

Также С.ВОЙЧЕНКО отмечает, что такая проверка условий содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей была осуществлена 28 декабря, жалоб от обвиняемого не поступило.

«Учитывая вышеуказанное, предоставление разрешения на посещение обвиняемого ЛУЦЕНКО Ю.В. в Киевском следственном изоляторе с целью проверки условий соблюдения не является возможным», - отметил следователь и посоветовал народным депутатам обратиться за информацией об условиях содержания Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО к омбудсману или киевской прокуратуре.

Комментируя этот ответ, О.ДОНИЙ отметил, что «следователь ВОЙЧЕНКО своим отказом еще раз подтвердил, что дело ЛУЦЕНКО имеет заказной политический характер. Потому что нормальная аргументация о том, почему не могут нардепы зайти в следственный изолятор к человеку, который обвиняется в том, что неправильно начислил пенсию своему водителю, так и не поступила”.

При этом он добавил, что "есть все признаки координации действий как минимум трех силовых структур - МВД, СБУ и судебной системы. А это значит, что решение принимается тем органом, кто может координировать их действия, руководить ими. Соответственно, судом не учитывается никакая аргументация юридическо-правового характера, и никакая система защиты в суде не может привести к успеху. Если это политическое дело, значит, и защита должна быть политической», - отметил политик.

Как сообщалось, 30 декабря О.ДОНИЙ и Ю.ГРЫМЧАК побывали у стен Лукьяновского СИЗО, где сейчас находится арестованный Ю.ЛУЦЕНКО. Тогда следователь С.ВОЙЧЕНКО сообщил, что самостоятельное решение о разрешении на посещение Ю.ЛУЦЕНКО без согласования он принять не может.

Справка УНИАН. 5 января 2011 года Апелляционный суд города Киева оставил экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО под стражей, признав, таким образом, правильность решения Печерского районного суда столицы от 27 декабря прошлого года, которым Ю.ЛУЦЕНКО была изменена мера пресечения с подписки о невыезде арестом.

Как отмечается в постановлении, суд не нашел достаточных оснований для взятия под сомнение решения суда первой инстанции. Кроме того, Апелляционный суд Киева учел тяжесть совершенного Ю.ЛУЦЕНКО преступления и его поведение.