Мороз обвинял, Кучма таял от комплиментов, Кравчук предлагал брать с себя пример

В Украинском доме состоялись открытые общественные слушания «Через преодоление политического кризиса к стабильному развитию Украины»

«О, кого я вижу, наш светоч!», - целовал при входе в здание Украинского дома спикер Александр Мороз Бориса Олийныка. «Скажите, а где же ныне действующий Президент, ведь тут есть и премьер, и спикер», - интересовалась у Игоря Юхновского регионалка Анна Герман. Пока не появился премьер, пресса плотно нависала над экс-Президентом Леонидом Кучмой.

Помочь в очередной раз преодолеть украинский кризис собралась компания вполне высокопоставленных, почетных и у определенной части населения популярных людей. «Украинский Форум», общественно-политическая организация, скромно именующая себя еще и «Конституционная Ассамблея», кажется, изо всех сил и скорости набирает вес. Эта группа бывших политиков давно и активно предлагает свой анализ ситуации, свои рецепты выхода из наших периодических кризисов и свои услуги по усовершенствованию Конституции. (Правда, непонятно, чем с таком случае будет заниматься Конституционная Комиссия, создаваемая на Банковой, и в проекте, руководимая Иваном Плющом). Выглядит так, что «Украинский форум» пытается стать вполне конкурентноспособной интеллектуальной и политической площадкой, соперничающей с создаваемым для наработки конституционных изменений мозговым танком Президента. Но внесение изменений в Конституцию и право экспертных инициатив – это дела хоть и недалекого, но будущего. В настоящем же «Украинский Форум» помогает преодолевать кризис. И на его заседание пришли не кто-нибудь: первый и второй Президенты Украины, действующий премьер-министр Украины Виктор Янукович , спикер парламента Александр Мороз, регионалки Раиса Богатырева и Анна Герман плюс собранные по стране остатки научно-моральных авторитетов: Борис Патон, глава Национального космического Агентства Юрий Алексеев, парочка уважаемых коммунистов (Борис Олийнык и Георгий Крючков), Петр Симоненко и наши конституционалисты Виктор Мусияка и Михаил Сирота. Вполне заманчивое для медиа собрание, не удивительно, что заседание группы транслировалось в прямом эфире нескольких телеканалов.

Если же говорить о сути происходящего, то это было эдакое ностальжи, песнь о том, как мы докатились до такой жизни (имеется в виду политический кризис) и какую страну нам бы удалось построить, если бы не досрочные выборы. Каждый из присутствующих давал свои оценки и предложения, и вслушиваясь в выступления, можно было услышать и обиды одних и ответные реплики других.

«Политический бордель», или Как обижался спикер

Наболело Сан Санычу. Сразу после выступления председательствующего на слушаниях Владимира Семиноженко он взял слово. Каждый из его пассажей был своей рода раздачей обвинений всем участникам политического процесса.

"Вот только не надо говорить, что причина кризиса в том, что конституционная реформа себя не оправдала. Она готовилась годами, нельзя ее так бездумно дискредитировать", -принялся защищать Сан Саныч свою реформу.

"Мотивируя досрочные выборы, не надо говорить об очищении, о неконституционности формирования большинства, об искажении воли избирателя. Коалицию никто не собирался расширять. (Ну, конечно, просто правительству очень понадобился Кинах – авт.) Дело в том, что в 2004 году Президент брал на себя обязанности разделить бизнес от власти. А в результате он попробовал сбалансировать разделение бизнеса между своими помаранчевыми", - заявил Мороз (а разве вы были не «свой», Рудьковскому тоже кое-что отвалилось! – авт.).

"Досрочные парламентские выборы необходимы Партии регионов и «Нашей Украине» для создания коалиции, - присоединил к числу обвиняемых Мороз премьера. - Зачем зря тратить бюджетные, то есть людские деньги, зачем морочить людей, отрывать их от дел, которые они худо-бедно начали налаживать после тех двух политических кампаний, зачем их дурить, якобы нужными честными выборами, когда они знают, что голоса вновь будут посчитаны иначе".

"Мы выйдем из коалиции, освободим для вас такую перспективу, - демонстрировал спикер свое политическое бескорыстие.- Это дешевле, быстрее, а главное - это будет откровенно, понятное для избирателей дело. Украине нужно выйти из навязанного ей "политического борделя".

Судя по несвойственной спикеру лексике, он сердился. Закольцевал свое выступление спикер обвинениями в сторону бизнеса, который уже договаривается (о проведении выборов. – Авт.) и его не интересуют цвета флагов, ему не нужен словесный антураж об истории Украины от Триполья, о поместной церкви, о языке, о культуре. Бизнесу нужна выгода, и избежание взаимной вражды. В этом Сан Саныч прав. Если гарантом стабильности сейчас стал крупный капитал, то спасибо ему на том.

Янукович: «Мороз, ты не прав»

Следующим выступил премьер-министр Виктор Янукович. Он не отбивался от обвинений спикера, он благосклонно оппонировал Морозу. Он чувствовал себя человеком, который ничего не должен спикеру. «Мы не хотим переформатировать большинство, это не стоит на повестке», - вразумлял премьер спикера. Но мы действительно после выборов считали, что лучшим форматом коалиции был бы формат Регионы – «Наша Украина». Я об этом много говорил Президенту, - поделился премьер. "А он говорит: я бы и сам не против, но мои хлопцы не хотят. А ему говорю: Виктор Андреевич, так вы скажите им: хлопцы, вы ж выборы проиграли, что вы можете хотеть", - душевно делился премьер с присутствующими подробностями переговоров годичной давности. Дальше премьер подчеркнул, что они пошли на выборы, потому что его политическая сила - за стабильность. И уже сейчас заседает рабочая группа по внесению изменения в избирательное законодательство и подготовке других документов, нужных, чтобы запустить предвыборную кампанию. И уже не щадя эфира, активно стал рассказывать о том, сколько сделало его правительство для народа.

Выборы, господа. А что вы хотели услышать?

Остальные и Леонид Кучма…

Что умеют учредители Украинского форума, так это привлечь авторитеты. Ну, я не знаю, чем надо было заманить далеко немолодого президента НАН Бориса Патона, еще и сагитировать выступить на украинском языке за стабильность. При этом Патон сумел ловко вмонтировать в свое выступление пассаж про пользу СЭЗов и технопарков. (Как когда-то заметил один из его соратников «адаптационные способности Патона граничат с нарушением принципов»). Где-то в таком же духе выступил и глава НКАУ Юрий Алексеев.

Позиция первого Президента Леонида Кравчука относительно выборов хорошо известна. Но, признавая нелегитимность президентского указа, он в этот раз сделал неожиданный вывод: «Верховная Рада заблокирована, а раз она не может работать, то она должна самораспуститься».

«Я вот сейчас Гегеля перечитываю, - делился с присутствующими Леонид Макарович, - По Гегелю реальность - это то, что мы можем ощущать. Это, как у нашего Президента, он закрыл глаза и думает, что парламента нет. А я вот читаю 90 статью Конституции и вижу, что она есть. Я вот помню, в 1994 году пришел в парламент и говорю, что я вас распускаю, шум такой поднялся, гам - невозможно. А потом говорю: я и сам иду с вами на выборы, и все успокоились. Раз есть необходимость очиститься, то почему бы ни очиститься всем?» (Леонид Макарович, правда, при этом не вспомнил, что инфляция в 1993 году составила 10 000%. - Авт.)

Каждый из следующих выступающих пытался подчеркнуть, что на форуме нет никого из Секретариата Президента и оппозиции. Впрочем, от непарламентской оппозиции выступил Дмитрий Павлычко. Это было очень примирительное выступление. Он сказал, что восхищается и премьером, и Президентом, которые таки приняли решение о выборах. Сказал, что это глубочайшее восхищение он выразил во время вчерашней поездки во Львов. Призвал всех договариваться, сделал реверанс Леониду Кучме, что во время его руководства страной вопрос второго государственного языка даже не стоял. Сказал, что с Верховной Радой договориться никогда было невозможно, а с премьером и Президентом всегда можно и призвал всех трудиться на благо Украины.

Леонид Кучма выступает редко. Очевидно, второй Президент Украины решил, что лучший способ привлечь к себе внимание прессы – пренебрегать ее интересом к своей персоне. Наверное, поэтому его заключительное слово «ловили» с интересом.

- Столько обо мне на всех трибунах говорят, что я воздерживаюсь от выступлений. Лучше промолчать, сойдешь за умного – говорил когда-то мой генеральный конструктор. Но раз Павлычко похвалил, то я тут выскажусь. Наилучшей коалицией с точки зрения объединения Украины была бы коалиция в составе Партии регионов и Нашей Украины, - повторил уже сказанное ранее Леонид Кучма, - Но мы знаем, сколько там подводных течений. Но нынешняя коалиция, скажу откровенно, самая крепкая. И я не вижу, какая бы коалиция была бы более крепкой. Они, несмотря на разные взгляды, находят золотую середину. Парламент работал достаточно успешно, экономика развивалась и в такой ситуации не было оснований для объявления досрочных выборов. Я хотел бы сказать несколько слов в защиту Конституции. Она не за месяц принималась. У нас парламентско-президентская модель, которая дает возможность создавать коалицию, формировать правительство, а Президент получил большие полномочия, чем в любой президентско-парламентской республике. Он контролирует Совет национальной безопасности и обороны, а через этот орган решают все стратегические проблемы в сфере внешней политики и обороны. В результате политической реформы Президент Украины получил право распускать Верховную Раду. Это тот рычаг, к которому мы еще относимся не на «Вы». У меня только одно предложение: главным условием внеочередных выборов может быть только одно: возвращение политиков в правовое поле.

Время слушаний истекло.

Пока Владимир Семиноженко извинялся перед Игорем Юхновским и Борисом Олийныком, что они не успели выступить, и обговаривал как бы оформить итоговый документ этих слушаний, мы подошли к Кучме.

- Леонид Данилович, так вы за выборы или нет? - поинтересовались мы.

- За выборы, только в правовом поле. В результате новой кампании мы получим те же лица, но слегка отбеленные. Хотя я думаю, что списки политики подчистят. Мы ведь видим состав этого парламента… Все же когда была мажоритарка, в парламенте было больше ярких личностей. Что же касается изменений в Конституцию, то я вам скажу, когда есть противостояние, то не поможет даже идеальная Конституция. Стране нужен здравый смысл.

Тот случай, когда трудно не согласиться.

Маша Мищенко