Тимошенко до сих пор на покидала помещение Генпрокуратуры

Лидер партии "Батьківщина", бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО до сих пор не покидала здание Главного управления Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты и сторонники ждут на улице выхода Ю.ТИМОШЕНКО.

Никакой информации о том, что происходит, - продолжается допрос Ю.ТИМОШЕНКО или она, возможно, знакомится с какими-то документами - неизвестно.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, экс-премьер несколько раз на протяжении дня подавала ходатайство с просьбой перенести допрос на другой день, однако все эти ходатайства следователями были отклонены.

Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться в здании Генпрокуратуры.

Возле помещения Генпрокуратуры находится около десятка сторонников БЮТ, ожидающих выхода Ю.ТИМОШЕНКО и периодически скандируют: «Юля! "

Как сообщал УНИАН, с 12 ч. дня Ю.ТИМОШЕНКО находится на допросе в помещении Генпрокуратуры.