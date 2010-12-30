На открытие главной елки Киевской области приехали почти 4 тысячи детей

В Национальном дворце искусств «Украина» состоялось открытие главной елки Киевской области и праздничное представление «Новогодние сюрпризы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, в мероприятии приняли участие почти 4 тысячи детей из Киевской области.

В столичном дворце «Украина» были организованы игры и развлекательная программа для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, воспитанников детских домов семейного типа, приемных семей, семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, воспитанников центров социально-психологической реабилитации детей, областного приюта для детей, детей-инвалидов, детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, детей военнослужащих, работников правоохранительных органов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей, оставшихся без присмотра.

Губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК поздравил детей с Новым годом и Рождеством Христовым и отметил, что руководство области определяет своим приоритетом опеку над детьми.

В сообщении также говорится, что под патронатом председателя КОГА ко дню Святого Николая и Новому году в Киевской области проходит акция «Диво творить чарівник», во время которой около 6 тысяч детей области в возрасте до 12 лет написали письма с пожеланиями самого желаемого для них подарка и опустили их в ящички, которые установлены в учебных заведениях во всех районах и городах Киевской области. Почти три тысячи новогодних подарков детям уже вручили.

На сегодняшнем празднике после просмотра новогоднего представления всем детям также были вручены сладкие подарки.

Кроме того, в пресс-службе КОГА сообщили, что в канун праздников в области уже открыты 10 ледовых катков, и еще 10 запланировано открыть в ближайшее время.