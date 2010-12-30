Солист «Bonеy M» умер в Петербурге после корпоратива

Бобби Фарелла, солиста известной немецкой группы "Bonеy M", в четверг, 30 декабря, нашли мертвым в одной из гостиниц Петербурга, передает ТСН.

Причина смерти, пока неизвестна. По предварительной информации, Фарелл приехал в Петербург вместе с группой вчера, 29 декабря, для участия в корпоративном мероприятии, и вчера же ему стало плохо во время выступления.

Умер 61-летний музыкант прошлой ночью. В четверг он должен был вылететь в Италию.

Как заявили в правоохранительных органах, сегодня близко девяти утра тело гражданина Нидерландов без внешних признаков насильственной смерти было найдено в одном из номеров гостиницы "Абассадор" на проспекте Римского-Корсакова, дом 5. По факту смерти иностранца проводится проверка.

В гостинице заявили, что такой информацией не владеют.