Возле ГПУ поцапались сторонники и противники Тимошенко

Сегодня возле Генеральной прокуратуры произошла потасовка между сторонниками и противниками лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за 40 минут до прихода Ю.ТИМОШЕНКО в Генпрокуратуру на очередной допрос, возле здания ведомства уже находилось около 10 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, а также трое мужчин в штатском с непрофессиональными фотоаппаратами, которые пытались сфотографировать журналистов, ожидающих приезда лидера партии «Батькивщина».

Во время общения Ю.ТИМОШЕНКО с журналистами, вопрос попытался задать молодой человек, который также находился у здания Генеральной прокуратуры за 40 минут до прибытия Ю.ТИМОШЕНКО.

В ответ на его вопрос о том, зачем Ю.ТИМОШЕНКО во время своего премьерства «подписала кабальное соглашение с Россией», чем и обусловила непопулярные решения нынешней власти, Ю.ТИМОШЕНКО попросила его представиться. Молодой человек сообщил, что является рядовым жителем Киева и случайно проходил мимо Генпрокуратуры.

После этого сторонники Ю.ТИМОШЕНКО начали выкрикивать слово «провокатор», в результате чего возникла небольшая потасовка – молодой человек ударил одну из сторонниц лидера партии «Батькивщина» в лицо.

Сразу после этого появился милиционер, который попытался отвести этого молодого человека в сторону.

Милиционер также предложил женщине пройти в райотдел и написать заявление об избиении. Однако сторонница Ю.ТИМОШЕНКО отказалась.

В настоящее время сторонники Ю.ТИМОШЕНКО продолжают ожидать ее выхода из Генпрокуратуры.