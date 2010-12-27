Жена Луценко: он никогда не прятался ни за чьи спины

Жена экс-министра внутренних дел Ирина ЛУЦЕНКО считает, что криминальное преследование ее мужа Юрия ЛУЦЕНКО является местью власти за его политическую позицию.

Об этом И.ЛУЦЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Эта месть заключается в следующем: любым путем закрыть моего мужа в тюрьму. Я считаю, что нынешняя власть хочет посадить моего мужа в тюрьму с возможными наихудшими последствиями для него", - сказала И.ЛУЦЕНКО.

По ее мнению, таким образом расправляясь с "явными" врагами, Президент Украины рискует остаться с врагами внутри своей команды. "Виктор Федорович, так же, как для моего мужа повышают его статус его враги, так же и для Вас как для Президента Украины важно, кто Ваши враги, кто Ваша оппозиция. Подумайте хорошо: имея полноту власти, всю вертикаль, когда Вы уничтожите своих явных врагов, которые не боятся Вам говорить в глаза правду, с кем Вы останетесь? Со скрытыми врагами? Вы не сможете тогда спать", - сказал И.ЛУЦЕНКО.

Жена экс-министра внутренних дел также призвала всех украинцев поддержать ее мужа. "Люди добрые! Мой муж стоял за вас много лет. Он потерял здоровье на Майдане, отстаивая ваши интересы. Он никогда не прятался ни за чьи спины. Он никогда не намеревался уезжать из этой страны, поскольку является настоящим украинцем. И я вас очень прошу - поддержите его, не дайте им его убить! Он защищал вас, и я прошу вас - защитите моего мужа. Не оставайтесь безразличными к этой ситуации, поскольку сила нынешней власти - в вашем страхе. Слабость их - в вашем объединении", - убеждена она.

По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО находится в следственном изоляторе СБУ. "Шнурков в ботинках не имеет. Книги и газеты разрешают в неограниченном количестве передавать. Настроение у него нормальное. Мы были готовы к этому. Мы ожидали, но рассчитывали, что Новый год мы проведем в семье. Он попросил передать ему кое-что из вещей и книги, которые он читает в последнее время. Поверьте, он - боец", - отметила жена экс-министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу. Таким образом, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО. Согласно решению суда, Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН сообщил, что это решение суда на протяжении трех дней будет обжаловано в апелляционном порядке.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря в Киеве бойцами спецподразделения СБУ “Альфа”.