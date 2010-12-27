Бывшему главному налоговику дали должность у Азарова

Бывший председатель Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Александр ПАПАИКА назначен советником премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе представления нового руководства Государственной налоговой службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря с. г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.

Другим указом Президент освободил от должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.

Напомним, в начале декабря указом Президента ГНАУ была реорганизована в Государственную налоговую службу Украины.