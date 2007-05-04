Состоится круглый стол: ”Какой Конституционный Суд нужен Украине?”

7 мая в 12-00 состоится круглый стол на тему: "Какой Конституционный Суд нужен Украине?". Участники: экс-судья КС Александр Мироненко, советник Президента Украины Николай Полуденный, зам.министра Кабинета министров Украины Елена Лукаш, народный депутат Украины Геннадий Самофалов, правовед Виктор Мусияка (украинское представительство РИА "Новости", ул. Станиславского, д.3, к.50), Телефоны: 279-56-35, 279-87-73. Вход по редакционным удостоверениям.

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