Азаров: денег на трассу «Формулы-1» под Киевом в бюджете нет

В бюджете Украины нет средств для реализации идеи губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА по строительству автотрассы для проведения соревнований “Формула-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после открытия автомобильного движения на Жулянском путепроводе в Киеве.

«Мечтать не вредно, очень даже полезно. Если господин ПРИСЯЖНЮК привлечет иностранные инвестиции – я буду ему аплодировать. С точки зрения бюджетных денег, у нас сейчас есть более первоочередные траты, на которые мы наши бюджетные ресурсы будем направлять. А с точки зрения инвестиций – я буду всячески содействовать ПРИСЯЖНЮКУ, помогать. Я тоже заинтересован, чтобы у нас такая великолепная трасса появилась», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил, что на протяжении двух лет в Иванковском районе Киевской области появится автотрасса для проведения соревнований «Формула-1».

По его словам, уже принято решение о выделении под этот проект около 100 га земли. Общая смета работ - около 1 млрд. долларов.

В то же время А.ПРИСЯЖНЮК отказался уточнять, кто именно выступит инвестором строительства, заметив, что лично видел этот проект, уже прошедший экспертное согласование в Дании со специалистами, которые в свое время строили аналогичные трассы в Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре.