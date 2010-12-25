Соболев: власть преследует оппозицию «иезуитскими методами»

Народный депутат, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что власть преследует оппозицию «иезуитскими методами».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Шустер LIVE».

«Последнее обвинение, которое предъявлено заместителю министра юстиции господину КОРНИЙЧУКУ в день, когда рождается его ребенок, – это опять надо же было иезуитскими методами специально это подгадать. Человека вызывают на допрос и упекают за решетку, зная, что никуда этот человек не собирается убегать», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он еще раз отметил, что лидеру «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО обвинение в нецелевом использовании средств, полученных от продажи квот в рамках Киотского протокола, предъявлены по политическим мотивам.

«Сегодня уже появилась новая версия, что мы еще не исследовали, мы еще исследуем, на что были использованы эти средства», - отметил С.СОБОЛЕВ.