Янукович: кто первый стулом ударил, кто второй

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что драки в Верховной Раде, которые позорят государство, необходимо прекращать.

Об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”.

Говоря о ситуации в украинском парламенте он в который раз подчеркнул, что «нам не хватает уровня политической культуры».

При этом глава государства выразил уверенность, что в сложившейся ситуации можно обвинять обе стороны.

«Кто первый стулом ударил, кто второй. Я здесь пытался разбираться, возмущался. Я говорю: зачем вы это сделали?..», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил: «актуально это прекращать».

«Я сторонник того, чтобы мы в этом вопросе раз и на всегда поставили точку, в парламенте. Каким способом это будет достигнуто? Или за счет, что в ходе следствия будут установлены виновные, и они должны ответить по закону, или стороны, которые противостоят друг другу, публично принесут друг другу извинения и скажут, что такого никогда больше не будет, пока мы будем работать. Меня устраивают оба варианта», - сказал Президент.

При этом глава государства отметил, что «позорить страну не хочется».

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых депутатов из фракции “БЮТ-Батьківщина” - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА - с травмами забрала “скорая помощь”.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки относительно событий 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).