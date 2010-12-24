Бондарь говорит, что сидит в ГПУ, но о своем задержании впервые слышит

Экс-председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ ничего не знает о своем задержании.

В телефонном интервью корреспонденту УНИАН, он сообщил, что сейчас действительно находится в Генпрокуратуре. “Но я просто даю показания по делу”, - заметил он. На уточняющий вопрос: “То есть, вас не задержали?”, он ответил: “Пока нет”.

В.БОНДАРЬ заметил, что дело, по которому его вызвали в прокуратуру, “старое, которое закрывали уже”. По его мнению, дело абсолютно надуманное.

В то же время он не стал уточнять детали дела, выразив надежду, что Генеральная прокуратура, выслушав его аргументы, примет объективное решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА на пресс-конференции сообщил, что Генеральная прокуратура Украины задержала экс-председателя Днепропетровской областной государственной администрации В.БОНДАРЯ. «Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ. Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал генпрокурор.