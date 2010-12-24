Тимошенко снова хотят видеть в Генпрокуратуре

Сегодня в 15.00 лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, управление находится по адресу: ул. Борисоглебская, 18/17.

Пресс-служба напоминает, что Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра, «действуя умышленно, из личных интересов», приняла решение «относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Телефон для справок: 067-230-17-05, 067-656-52-40, 527-70-84.