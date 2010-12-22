Пикетчики пытались установить на Майдане альтернативную елку

Киевские правоохранители задержали двух предпринимателей-пикетчиков, которые пытались установить на Майдане Незалежности альтернативную елку.

"На организаторов акции составляют административные протоколы. Это нарушение порядка организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", - сообщил заместитель начальника Центра общественных связей ГУМВД Украины в городе Киеве Александр РАДКЕВИЧ, передает ТСН.

Он отметил, что после составления всех необходимых документов задержанных отпустят, а материалы направят в суд.

"Предварительная информация такова, что они подали в управление в городе Киеве заявку на мероприятие на Майдане Незалежности, но по закону, заявки на проведение соответствующих массовых мероприятий должны подаваться в органы местного самоуправления. В данном случае в КГГА", - сказал А.РАДКЕВИЧ.