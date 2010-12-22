Луценко говорит, что хохочет, читая свое уголовное дело

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что нежелание выдать ему для ознакомления все 23 тома его уголовного дела может свидетельствовать о махинациях с ними.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам после посещения Следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

«Следствие утверждает, что дело состоит из 23 томов, но ни мне, ни моему адвокату, ни другому обвиняемому, который также проходит по делу, ни его адвокату эти 23 тома не предъявлены. Очевидно, с ними происходят какие-то махинации, как то было во время следствия», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, он отметил, что сегодня ему выдали для ознакомления лишь первый том.

Кроме того, экс-министр заявил, что в материалах, которые он уже видел, присутствуют абсурдные, и даже смешные вещи.

«Фантазия Генпрокуратуры безгранична. Документы, которые я видел, вызывают порой даже смех. Прошу прощения, читать в томах уголовного дела форумы из «Украинской правды»… Это часть моего дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что, по его убеждению, весь этот "театр абсурда носит исключительно политическую окраску, чтобы отвлечь внимание людей от катастрофического социального и экономического положения в стране и примеров хищений ударными темпами, которые сегодня организует власть».

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу об обвинении бывших министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО и сотрудника этого министерства Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение государственным имуществом в особенно больших размерах путем злоупотребление служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)".

Ранее начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ сообщал, что Ю.ЛУЦЕНКО устроил на работу своего друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При этом, как выяснило следствие, диплом о техническом образовании Л.ПРИСТУПЛЮКА, на основании которого он получил звание капитана милиции, оказался фальшивым. А.КАЛИФИЦКИЙ сообщил, что Л.ПРИСТУПЛЮК был принят не на должность водителя, а получил офицерское звание и работал старшим оперуполномоченным в одном из секретных подразделений. Кроме того, позже Ю.ЛУЦЕНКО вне очереди предоставил право Л.ПРИСТУПЛЮКУ получить квартиру. Представитель Генпрокуратуры также заявил, что водитель Ю.ЛУЦЕНКО получал "знаки ведомственные и награды".

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что власти выдвинули ему “абсурдные обвинения” с целью запугать других оппозиционных политиков.