Нацбанк может сменить главу уже завтра

Верховная Рада Украины завтра планирует рассмотреть вопрос относительно назначения нового председателя Национального банка.

Об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЕФРЕМОВ напомнил, что вчера Президентом был освобожден от должности председатель НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, и Президент подал на эту должность кандидатуру Сергея АРБУЗОВА.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что сегодня должно состояться заседание профильного комитета, где этот вопрос будет рассмотрен. «Если комитет примет соответствующее решение, то значит завтра в сессионном зале мы можем этот вопрос рассмотреть», - сказал он.