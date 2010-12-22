БЮТ развесил в ВР плакаты, Литвин требует снять

Верховная Рада Украины сегодня планирует заслушать информацию генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ относительно событий в Верховной Раде 16 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, до начала пленарного заседания депутаты фракции "БЮТ-Батькивщина" внесли в сессионный зал и разместили на своих рабочих местах плакаты «Руки прочь от Тимошенко!», «Преступников из Партии регионов – за решетку», «Прекратите политические репрессии».

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к депутатам этой фракции с просьбой снять плакаты. Он напомнил, что согласно ст. 51 Регламента ВР запрещено вносить и размещать в сессионном зале любые плакаты. «Это не имеет никакого отношения к работе Верховной Рады», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батькивщины” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых Бютовцев - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА - с травмами забрала “скорая помощь”.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки по поводу событий 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).