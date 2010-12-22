Если бы президентские и парламентские выборы прошли сегодня (опрос)

Около трети граждан поддержали бы нынешнего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 11 по 18 декабря 2010 г.

По данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в середине декабря, 26% опрошенных однозначно приняли бы у них участие, еще 38% скорее приняли бы участие.

В то же время активность граждан на выборах Президента традиционно выше: если бы выборы главы государства состоялись в середине декабря, 31% респондентов однозначно приняли бы в них участие, еще 37% скорее приняли бы участие. Такая относительно низкая вероятная явка, с одной стороны, является следствием низкой явки на местных выборах в октябре в 2010 г., с другой – предпраздничными настроениями граждан, считают в социологической группе.

По данным исследования, по состоянию на середину декабря, самую высокую позицию в президентском рейтинге занимает нынешний глава государства В.ЯНУКОВИЧ, которого поддерживают 32% опрошенных среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Вторую позицию сохраняет лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО, которую поддерживают 19,9% респондентов, председателя партии “Сильная Украина” Сергея ТИГИПКО поддерживают 8,2% опрошенных, лидера “Фронту Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА – 8%, руководителя ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 5%, председателя КПУ Петра СИМОНЕНКО – 3,4%, лидера партии “УДАР” Виталия КЛИЧКО – 2,7%, бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – 1,8%, председателя партии “Гражданская позиция” Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,4%.

За другого кандидата в президенты готовы проголосовать 2,1% опрошенных, не поддерживают ни одного – 5,6%. Не определились 9,1% респондентов среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

В то же время в рейтинге партий первенство удерживает Партия регионов, которую поддерживают 30% опрошенных среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Вторую позицию сохраняет ВО “Батьківщина”, за которую готовы проголосовать 19,6% респондентов, “Фронт Змін” поддерживают 7,2% опрошенных, “Сильную Украину” – 6,4%, ВО “Свобода” – 6,2%, Коммунистическую партию Украины – 4,8%. Все указанные политические силы попали бы в парламент, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье. Также шансы быть избранной в парламент имеет партия «УДАР» В.КЛИЧКО, которую поддерживают 2,7% избирателей.

Далее в рейтинге “Наша Украина”, которую поддерживают 1,6% опрошенных, “Гражданская позиция” А.ГРИЦЕНКО – 1%, Социалистическая партия Украины – 0,8%, Народная партия – 0,7% и “Единый Центр” Виктора БАЛОГИ – 0,6%.

Другие партии готовы поддержать 2,3% респондентов, не поддерживают ни одну партию – 7,4%. Не определились 8,7% респондентов среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Сравнивая эти результаты с данными аналогичного исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в октябре этого года, специалисты отметили ряд тенденций.

В частности, рейтинги В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО стабилизировались на уровне 32% и 20% соответственно. На протяжении последних трех месяцев стабилизировался также разрыв между политиками, который составляет 10-12%, тогда как в середине года он составлял от 20 до 30%. Благодаря мобилизации избирателей, рейтинг партии “Батьківщина” приблизился к рейтингу самой ТИМОШЕНКО.

За последние два месяца В.ЯНУКОВИЧ улучшил свои позиции на Юге и Центре страны. Сохранил на Западе, Севере и Востоке. Ю.ТИМОШЕНКО улучшила позиции на Востоке и в Центре, ухудшила - на Западе.

Позиции А.ЯЦЕНЮКА продолжают улучшаться (4,7% - в марте, 5,8% - в апреле, 5,1% - в июне, 5,2% - в сентябре, 7,1% - в октябре и 8% - в декабре). Позиции С.ТИГИПКО продолжают ухудшаться (13,2% - в марте, 13,6% - в апреле, 13,2% - в июне, 12,8% - в сентябре, 10% - в октябре и 8,2% - в декабре). В итоге на партийном уровне “Сильная Украина” (6,4%) впервые за последний год уступила третье место “Фронту Змін” (7,2%) и рискует уступить четвертое место ВО “Свобода” (6,2%).

Кроме того, социологи отмечают, что продолжает расти рейтинг О.ТЯГНИБОКА (с 2,8% - в октябре до 5% - в декабре) и ВО “Свободы” (с 4% - в октябре до 6,2% - в декабре). Особенно эта тенденция характерна для Запада, где рейтинг О.ТЯГНИБОКА составляет 17%.

Позиции КПУ остаются стабильными (4,3% - в октябре против 4,8% - в декабре), что позволяет коммунистам рассчитывать на место в парламенте следующего созыва. Самый высокий рост рейтинга Компартии наблюдается на Донбассе.

Кроме того, за последние два месяца почти вдвое улучшила позиции партия “УДАР” В.КЛИЧКО (с 1,5% - в октябре до 2,7% - в декабре). В президентском рейтинге В.КЛИЧКО опережает В.ЮЩЕНКО, А.ГРИЦЕНКО и В.ЛИТВИНА.

Исследование проводилось социологической группой «Рейтинг», в целом методом личного формализированного интервью согласно опросника (face to face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 годов и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: для значений, близких к 50%, погрешность составляет не больше 3%, для значений, близких к 30%, - не больше 2,6%, для значений, близких к 10%, - не больше 1,8%.