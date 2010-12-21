Круглый стол "Российско-украинские отношения: итоги 2010 года"

23 декабря, в 16.30, в информационном агентстве УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему: «Российско-украинские отношения: итоги 2010 года и перспективы на 2011 год».

Участники пресс-конференции: депутаты Верховной Рады Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Валерий КОНОВАЛЮК;глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир ФЕСЕНКО; президент ЦСКП (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ, вице-президент ЦСКП (Украина) Петр ИВАНОВ, депутат Киеврады Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ.

В тот же день, 23 декабря, в 18.30, в конференц-зале гостиницы «Президент-Отель» (Киев, ул. Госпитальная, 12) состоится заседание Центра социально-консервативной политики (Украина) на тему: «Российско-украинские отношения. Итоги года».

В обсуждении примут участие: депутат Верховной Рады Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО; депутат Верховной Рады Украины Валерий КОНОВАЛЮК; политолог Дмитрий ВЫДРИН; глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир ФЕСЕНКО; директор Агентства социальных коммуникаций Сергей БЕЛАШКО; директор Института трансформации общества Олег СОСКИН и др.

Контактный тел. (091) 911 88 36. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.