Правительство рассмотрит ситуацию на внутреннем рынке нефти. Заседание Кабмина

Завтра Кабинет министров Украины на своем заседании рассмотрит ситуацию на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

Согласно повестке дня заседания Кабмина, размещенной на правительственном портале, с соответствующей информацией выступит министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК.

На заседании планируется также рассмотреть вопрос реализации нефти и газового конденсата собственной добычи на аукционах.

Кабмин планирует также заслушать информацию министра топлива и энергетики Ивана ПЛАЧКОВА о состоянии расчетов и погашения задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги.

Правительство рассмотрит также возможность реализации совместно со Всемирным банком программы «Контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Украине».

Кроме того, правительство рассмотрит вопросы внедрения системы управления качеством ISO 9001 – 2001 в органах исполнительной власти, а также вопросы присоединения Украины к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.

На заседании планируется утвердить государственную программу преодоления детской беспризорности и безнадзорности на 2006-2010 гг., программу расселения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей и их адаптации до 2010 г., а также положение о Государственном реестре географических названий. Кабмин планирует также утвердить мероприятия по подготовке к участию во втором этапе тендера на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года в Украине и Польше.

Кроме того, правительство рассмотрит возможность подписания соглашения с правительством США о предоставлении технической помощи службе премьер-министра Украины в лице советника по экономической политике.

Всего на своем завтрашнем заседании правительство планирует рассмотреть 63 вопроса.