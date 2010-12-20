Москаль нашел причину для закрытия «дела Тимошенко»

Оппозиционный министр внутренних дел Украины, народный депутат Украины от «Народной самообороны» Геннадий МОСКАЛЬ считает, что возбужденное Генеральной прокуратурой уголовное дело против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Об этом идет речь в комментарии Г.МОСКАЛЯ, переданном УНИАН.

По убеждению депутата, возбуждением уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО за нецелевое использование средств, полученных ее правительством от продажи квот парниковых газов в рамках Киотского протокола, “Генпрокуратура просто демонстрирует политическую заангажированность данного дела”.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что знает высокую профессиональную подготовку следователей по особо важным делам Генеральной прокуратуры, но они почему-то игнорируют требования статей 39 и 42 Уголовного кодекса Украины относительно признаков именно криминальности деяния.

«Ведь, согласно статье 39 УКУ, не является преступлением причинение вреда правоохраняемым интересам в состоянии крайней необходимости. Закон допускает возможность отхода от требований законодательства, если угрозу общественным интересам невозможно устранить другим законным способом, и вред от нарушения требований законодательства является менее значительным, чем предотвращенная угроза интересам государства», - объясняет нормы закона Г.МОСКАЛЬ.

«Кроме этого, статья 42 УКУ говорит, что не является преступлением деяние, которое причинило вред правоохраняемым интересам, если это деяние было совершено в условиях оправданного риска для достижения значительной общественно полезной цели. Риск признается оправданным, если поставленной цени нельзя было достичь в данной обстановке действием (бездеятельностью), не совмещенной с риском, и лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предпринятые им меры являются достаточными для устранения вреда правоохраняемым интересам», - отметил депутат.

«То есть, Закон требует от следователей оценки: какой вред больше - оставить людей преклонных лет и малообеспеченных граждан без пенсий и социальной помощи и вызвать в стране искусственный голодомор, или направить часть средств от продажи квот парниковых газов в рамках Киотского протокола, которые в то время были свободными и не были задействованы в бюджетном процессе? И допустимо ли было в условиях жесткого финансового кризиса и проблем в выполнении финансовых планов большинства стран мира перераспределить поступления на более важные социальные расходы?», - спрашивает Г.МОСКАЛЬ.

Политик считает, что именно поэтому следствие должно обязательно пригласить международные финансовые организации для предоставления независимой, незаангажированной экспертизы, которая ответила бы на следующие вопросы: была ли Украина составляющей частью мирового финансового кризиса? Отразился ли финансовый кризис на состоянии государственных финансов Украины? Была ли возможность в условиях финансового кризиса найти в государственном казначействе другие средства, чтобы осуществить выплаты пенсий и социальных обязательств?

«Уверен, что заключения авторитетных международных организаций и авторитетных экспертных учреждений Украины подтвердят невозможность выполнения социальных обязательств государства перед своими гражданами без привлечения на то время других средств, и что в действиях экс-премьер-министра Украины отсутствует состав преступления», - подчеркнул Г.МОСКАЛЬ.

Депутат считает, что всем абсолютно ясно, что умысел правительства Ю.ТИМОШЕНКО был направлен на предотвращение большего вреда, чем, безусловно, является невыполнение финансовых обязательств государства перед пенсионерами.

«По данной причине уголовное дело подлежит закрытию на основании п.2 ст. 6 УПК Украины «Из-за отсутствия состава преступления», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Как заявили в БЮТ, исчерпывающий ответ относительно экологических средств Ю.ТИМОШЕНКО дала еще 2 декабря во время трехчасового допроса в качестве свидетеля: "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола: это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро, не потрачены никуда. Я показала следователям, что они на специальных счетах Министерства охраны окружающей среды, и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть потрачены".

Сегодня, 20 декабря, Ю.ТИМОШЕНКО также вызвали в ГПУ на допрос.