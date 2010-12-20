Ляшко обиделся, что его «сняли» из-за Януковича

Внефракционный депутат Олег Ляшко заявляет, что его поздравление, размещенные на сити-лайтах в центре столицы, были демонтированы по указанию администрации президента.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

"У меня есть информация, что команда о демонтаже поступила непосредственно из администрации президента", - заявил Ляшко.

"Рекламные площади с размещенными на них моими новогодними поздравлениями были оплачены на месяц вперед - с 15 декабря по 15 января, однако большинство из них были сняты уже на третий день", - уточнил депутат.

Он уточнил, что 17 декабря, некоторые сити-лайты были демонтированы и на их месте появились поздравления с новым годом президента Украины.

Он отметил, что "нынешняя власть все активнее дрейфует в сторону тотального наступления на демократию и свободу слова, возвращая страну в годы "кучмизма", когда оппозицию не допускали ни к прессе, ни к телевидению".

"Сегодня оппозиционным политикам уже даже не позволяют поздравить людей с праздниками - несмотря даже на то, что свое приветствие я размещал сугубо на коммерческой основе, а не за государственный счет, как делает это Янукович", - добавил он.

Украинская правда