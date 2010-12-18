Кличко об избиении в ВР: сила есть, ума не надо

Лидер партии “УДАР” Виталий КЛИЧКО предупреждает о возможных негативных последвиях силовой политики в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, «недавние события в Верховной Раде – по сути, избиение народных депутатов – демонстрируют постепенное превращение политического процесса в нашей стране в войну. Войну всех против всех. Подход, когда политики воспринимают друг друга как враги, чреват негативными последствиями для Украины не только в политической плоскости, но и в обществе в целом», - считает В.КЛИЧКО.

Он подчеркнул, что логика войны недопустима, и прежде всего об этом нужно думать тем, кто провоцирует такие действия.

«Как человек, который профессионально занимается спортом, могу сказать, что в боксе действуют жесткие правила и определенные запреты, ведь соперника легко можно превратить в инвалида. В любом виде спорта главное – не сила, а ум. К украинской политике это утверждение, к сожалению, неприменимо. Мало того, что тут нет правил, нет и элементарного чувства уважения, нет морали», - заявил В.КЛИЧКО.

Тем, кто предпочитает опираться на силу и полагает, что удержать власть можно лишь руководствуясь принципом «сила есть – ума не надо», В.КЛИЧКО советует подумать о последствиях своих действий.

«Ведь такие методы могут спровоцировать в обществе лишь одну реакцию – рост экстремизма и радикальных настроений среди населения. Мы уже видим подобные примеры в других странах, где власть пожинает плоды многолетнего культивирования силовых методов руководства», - сказал В.КЛИЧКО.

При этом он напомнил библейскую истину: что посеешь – то и пожнешь.

«На месте украинских политиков я бы в первую очередь задумался о том, что они собираются пожинать в будущем», - подчеркнул В.КЛИЧКО.