Новости с «фронта» ВР: регионалы прогуливаются в сессионном зале
В сессионном зале Верховной Рады Украины по состоянию на 9.20 народные депутаты от Партии регионов не охраняют трибуну и президиум от депутатов из фракции “БЮТ-Батькивщина”, которые вчера блокировали работу парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, никто из “регионалов”, несмотря на вчерашние заверения всю ночь охранять от “бютовцев” трибуну и президиум, не находится возле этих объектов.
В настоящее время в сессионном зале находится не более 15-20 представителей фракции ПР.
|Андрей Шевченко
Ранее было известно, что всего в больницу Феофании забрали пять человек: Владимира БОНДАРЕНКО (с переломом руки), Евгения СУСЛОВА (повышенное давление), Василия КРАВЧУКА (сотрясение мозга), Юрия ГНАТКЕВИЧА (повышенное давление 280 на 100 и очень тяжелое состояние) и Михаила ВОЛЫНЦА (сотрясение мозга и открытая черепно-мозговая травма).
В данное время депутаты от «БЮТ-Батькивщина» отсутствуют в сессионном зале.