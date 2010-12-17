Тарасюк: страны НАТО обеспокоены преследованием оппозиции в Украине

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК (фракция НУ-НС) заявляет, что парламентарии стран-членов НАТО обеспокоены криминальным преследованием оппозиции в Украине, в частности лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, об этом Б.ТАРАСЮК заявил по итогам очередной сессии Межпарламентского совета Украина-НАТО, которая проходит в Брюсселе.

На сессии рассматривается вопрос результатов саммита НАТО в Лиссабоне, а также взаимоотношений Украины и Организации Североатлантического договора. Участники заседания – парламентарии из стран НАТО - отметили отсутствие членов украинской делегации от правящей Партии регионов, и выразили сожаление по этому поводу.

В контексте обсуждения ситуации в Украине народные депутаты – члены фракций НУ-НС и "БЮТ-Батьківщина" обратили внимание на политически мотивированные криминальные преследования лидеров украинской оппозиции. В частности, они вспомнили последние вызовы в Генпрокуратуру и начало криминального преследования лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. "Включая зампредседателя НРУ Василия КУЙБИДА, в целом пять членов ее правительства ощутили на себе криминальные преследования, являющихся признаком репрессий власти против представителей оппозиции", – сказал Б.ТАРАСЮК.

В свою очередь, по его словам, парламентарии стран-членов НАТО выразили обеспокоенность сообщениями о преследовании оппозиции в Украине.

Также на сессии обсуждался вопрос содержания так называемой "внеблоковости", статус которой провозгласила Украина.

Депутаты парламентов стран-членов НАТО обратили внимание на отсутствие реформ в Украине. "Отмечалась раздутость штата Внутренних войск и также репрессивные действия Службы безопасности против лидеров оппозиции, свободы прессы, а также ее вмешательство в деятельность партий, неправительственных общественных организаций, в том числе и международных", – сообщил председатель НРУ.