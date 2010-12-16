Грача исключили из партии, Крымский реском КПУ распустили

Сегодня Президиум ЦК Компартии Украины на своем заседании постановил исключить Леонида ГРАЧА из партии и из фракции КПУ в Верховной Раде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, президиум рассмотрел ситуацию, связанную с систематическими нарушениями Крымским рескомом Компартии устава КПУ и принципов демократического централизма, выражающееся в невыполнении решений вышестоящих партийных органов.

Президиум ЦК КПУ подтвердил свое решение от 10 декабря об освобождении Юрия АКСЮТИНА от обязанностей второго секретаря Крымского рескома Компартии Украины и исключении его из членов КПУ.

Президиум также принял решение о роспуске Крымского рескома КПУ и, до избрания нового состава Крымского рескома КПУ, поручил руководство Крымской республиканской организацией КПУ Секретариату ЦК Компартии.

Президиум ЦК КПУ также принял обращение к коммунистам Крыма.