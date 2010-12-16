Симоненко исключит Грача из партии?

Крымские политологи Андрей НИКИФОРОВ и Сергей КИСЕЛЕВ допускают исключение депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА из Коммунистической партии Украины.

В комментарии УНИАН А.НИКОФОРОВ сказал: «СИМОНЕНКО, по крайней мере, в данный момент постарается сделать так, чтобы последнее слово осталось за ним. Поэтому, я думаю, попытка исключить ГРАЧА из партии вполне вероятна. Насколько это удастся: во-первых, надо посмотреть на партийный устав, а, во-вторых, посмотрим, чья политическая воля окажется сильнее, хотя это больше похоже на состязание политических дистрофиков: ни одна уважающая себя политическая сила никогда не вывернула бы нижнее белье на всеобщее обозрение, она бы действовала более пристойными и более аккуратными методами».

По мнению политолога, «этот скандал в верхах Компартии показывает, что, видимо, в КПУ на все махнули рукой, и уже о том, чтобы выглядеть как-то достойно не очень заботятся».

Как отметил в комментарии С.КИСЕЛЕВ, «ГРАЧА могут исключить из партии, но многое говорит о том, что если в партии по этому поводу не возникнет дискуссий, если партия не займется своей кадровой политикой, то проблема ГРАЧА может привести к тому, что Коммунистическая партия, в том виде, в котором существует сегодня, - партия парламентская, перестанет существовать».

«Проблема ГРАЧА - это проблема выживаемости Компартии. Здесь надо было бы кое-кому, я имею в виду Петра СИМОНЕНКО, свои личные амбиции ограничить и все-таки попытаться найти какой-то компромисс с ГРАЧОМ, попытаться удовлетворить его амбиции, потому что без Грача крымской Компартии понадобится очень длительный период для восстановления. Не примут здесь никого! А все остальное - будет просто комедия», - заявил С.КИСЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, внеочередной пленум рескома КПУ 14 декабря избрал главой комитета Компартии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии КПУ 11 декабря освободили от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО 15 декабря назвал решение крымского пленума о восстановлении Л.ГРАЧА в должности главы рескома нелегитимным и заявил, что руководство КПУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о его членстве в партии и во фракции в парламенте.

Л.ГРАЧ - первый секретарь новосозданного крымского рескома КПУ с сентября 1993 года.