Представителям власти припомнили их «ляпы» о Налоговом кодексе

Некоторые представители государственных органов усилили своими заявлениями негативное восприятие власти в ходе публичного обсуждения Налогового кодекса.

Такой вывод сделан в переданном УНИАН отчете о результатах мониторинга освещения в СМИ процесса принятия кодекса, проведенного группой коммуникационного анализа LexEgrites по заказу фонда «Новая Демократия».

«Высокопоставленные лица, руководившие подготовкой Налогового кодекса в органах власти, не только не наладили адекватное освещение проекта и процесса его подготовки, но и дискредитировали этот процесс заявлениями сомнительного или провокационного смысла», - говорится в пресс-релизе об отчете исследования.

Такими руководителями группа LexEgrites называет премьер-министра Николая АЗАРОВА, заместителя главы Администрации Президента Ирину АКИМОВУ, председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО и вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО. Особенное внимание в отчете уделяется негативной коммуникативной роли в общение власти со СМИ И.АКИМОВОЙ.

«Как показали результаты мониторинга, особенно негативный резонанс в информационном пространстве имели заявления Ирины АКИМОВОЙ, сделанные 25 ноября. Несмотря на выдержанный тон этих заявлений, их смысл состоял в явной дезориентации общественности относительно юридического процесса принятия Налогового кодекса. Притом, что И.АКИМОВА публично участвовала во всех стадиях этого процесса как представитель Президента в Кабинете министров и член Национального экономического совета при Президенте, а затем и фактический переговорщик между Президентом и протестующими предпринимателями. Поэтому «смешная» попытка «отстранить» Президента от принятого парламентом акта стала грубейшей коммуникационной ошибкой АКИМОВОЙ и ее пресс-службы», - говорится в отчете LexEgrites.

Медиа-эксперты акцентировали внимание на том, что, в отличие от других указанных негативных персонажей медиа-освещения обсуждения кодекса, И.АКИМОВА пользуется в экспертной среде позитивной профессиональной репутацией экономиста. «Но в ходе публичных дискуссий относительно кодекса, наверняка, имела место халатность пресс-секретаря АКИМОВОЙ Л.ДОКОВОЙ, которая попросту не побеспокоилась о правильном контексте подачи информации ее руководительницей. Таким образом, в момент обострения переговоров с митингующими предпринимателями, в невыгодном свете предстала не только Ирина АКИМОВА, но и вся Администрация Президента », - констатируют эксперты.

В отчете агентства также отмечается, что Н.АЗАРОВ, С.ТИГИПКО и М.БРОДСКИЙ допустили «публичные высказывания, зачем-то направленные на создание вокруг Налогового кодекса атмосферы конфронтации между властью и обществом».

В частности, в отчете LexEgrites по этому поводу цитируется высказывание Н.АЗАРОВА от 10 ноября: «… Стране пытались продемонстрировать протест малых предпринимателей. На самом деле эти люди, которых вынудили изображать протест, и их хозяева норм Налогового кодекса в глаза не видели».

Кроме того, наводятся слова С.ТИГИПКО от 19 ноября: «(Слушать простых людей в ходе экономических реформ нельзя) Нельзя. Надо слушать экспертов. … Не люблю пролетариат… народ не всегда прав. Он имеет право на ошибку. Народное обсуждение Налогового кодекса, извините, это бред".

В отчете LexEgrites цитируется и М.БРОДСКИЙ, который 29 ноября заявил: «У нас есть единственный системный налогоплательщик - это большой бизнес, а также рабочие, менеджеры... У нас малый бизнес платит 1 процент... Этот кодекс создает правила игры. Мы же не повысили им налоги».

Кроме того, в этом контексте цитируется опять Н.АЗАРОВ, заявивший 1 декабря, что «наши оппоненты сосредоточились на отдельных недостатках этого документа, замазали черной краской весь позитив от налоговой реформы».