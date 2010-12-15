Геращенко предлагает ВР вызвать «на ковер» Могилева

Народный депутат (фракция НУ-НС) Ирина ГЕРАЩЕНКО предлагает Верховной Раде заслушать информацию министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА относительно нарушения прав человека в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня с трибуны парламента.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что недавно произошел инцидент с задержанием журналиста Мустафы НАЙЕМА. По словам народного депутата, у него были проверены документы с формулировкой «как у лица кавказской национальности». По убеждению И.ГЕРАЩЕНКО, данная формулировка является ничем другим, как проявлением ксенофобии.

В связи с этим она обратилась к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с предложением, чтобы парламент осудил какие-либо проявления ксенофобии и обязал государственных служащих соблюдать Конституцию и законы.

Кроме того, И.ГЕРАЩЕНКО предложила направить запрос генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и министру внутренних дел А.МОГИЛЕВУ с требованием расследовать инциденты, которые произошли с М.НАЙЕМОМ и с другими журналистами.