Турчинов подтвердил, что Тимошенко - возле мужа в реанимации

Заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ подтвердил, что муж лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО Александр «в достаточно сложном состоянии» находится в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

По словам А.ТУРЧИНОВА, «действительно, ночью мужа ТИМОШЕНКО забрали в больницу». «У него серьезные проблемы со здоровьем и он действительно в достаточно сложном состоянии», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

При этом он добавил, что, насколько ему известно, Ю.ТИМОШЕНКО «все равно пойдет на вызов Генпрокуратуры из больницы». А.ТУРЧИНОВ отметил, что сейчас Ю.ТИМОШЕНКО находится с мужем в больнице.