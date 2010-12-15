Азаров жалуется, что оппозиция его разочаровала

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что оппозиция при подготовке бюджета-2011 не представила никаких конструктивных предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

При этом премьер поблагодарил депутатов, проголосовавших вчера за проект государственного бюджета на 2011 год в первом чтении.

«Бюджетный процесс происходит в непростых условиях, почти в цейтноте. Как вы знаете, принципиальность народных депутатов из большинства, которые делают все, чтобы государство вошло в новый год с утвержденным бюджетом, демонстрирует, что власть способна решать сложные задачи и действовать в интересах общества без политического эгоизма. В то же время от оппозиции мы ожидали конструктивной критики проекта бюджета, но кроме безосновательных обвинений, грубого извращения фактов, мы не дождались ничего», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что оппозиция вместо того, чтобы вместе с властью работать над совершенствованием госбюджета, вновь прибегла «к надоедливой демагогии». «Кто же обвиняет наше правительство? Те, кто потерял доверие международных финансовых организаций, допустил падение суверенного рейтинга Украины практически до дефолта. То есть, обвинять пробуют те, кто нашим людям и всему миру продемонстрировал, как нельзя работать», - отметил премьер-министр.