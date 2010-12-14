Янукович говорит, что он прекратил «бесплодную» дискуссию о НАТО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что получение Украиной членства в Европейском Союзе станет главным, окончательным залогом обеспечения безопасности государства в условиях внеблокового статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил в своем выступлении на совещании с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что именно членство в Европейском Союзе станет главным, окончательным залогом безопасности Украины в условиях внеблоковости», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он в очередной раз подчеркнул, что решение Украины о неучастии в военных союзах не является самоустранением от существующих проблем безопасности в регионе и мире.

«Это, скорее, создание условий для беспрепятственного сотрудничества Украины в сфере безопасности со всеми ведущими мировыми силами», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что решением о внеблоковом статусе новое руководство Украины прекратило бесплодную политическую дискуссию на эту тему.

Президент также выразил уверенность, что внеблоковость является безальтернативным выбором для Украины.