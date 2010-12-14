УБОП задержал граждан, избивших депутатов Киевсовета

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в г. Киеве задержали двух граждан Украины, которые находились в межгосударственном розыске за избиение двух депутатов Киевского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2006 года во время сессионного заседания в помещение сессионного зала Киевского городского совета проникли около десяти неизвестных лиц спортивного телосложения и возле трибуны президиума спровоцировали драку, в результате которой были нанесены телесные повреждения двум депутатам столичного совета.

По факту хулиганских действий тогда было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто в 2008 году. Однако правоохранительные органы вернулись к этому расследованию.

Как отметил начальник столичного УБОП Александр ПЛУЖНИК, “лица, причастные к этой драке, для нас представляли оперативный интерес и были быстро установлены. В ноябре текущего года мы задержали первого участника драки, а менее чем через месяц - остальных двух. Сейчас нами устанавливаются организаторы этой потасовки и те, кто обеспечивал незаконный доступ в сессионный зал посторонних лиц”.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2006 года в сессионный зал Киевсовета зашла группа людей спортивного телосложения со значками депутатов районных советов, которые спровоцировали драку.

После драки в сессионном зале Киевсовета, который рассматривал вопрос об отмене новых коммунальных тарифов в столице, был госпитализирован депутат из фракции БЮТ Владимир НАУМКО. Он из-за сильного удара в затылок потерял сознание. По словам В.НАУМКО, ударил его один из присутствующих в зале приглашенных гостей с депутатским значком. Также в результате драки депутат Киевсовета от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ получил сотрясение мозга.

По словам оппозиционных депутатов Киевсовета, в тот день в зале находилось семь неизвестных лиц со значками депутатов райсоветов.