Азаров уже наметил следующую реформу

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительная сфера Украины нуждаются в существенном реформировании.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе представления Виктора ТИХОНОВА в должности вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

По словам Н.АЗАРОВА, В.ТИХОНОВУ, который является опытным руководителем, в новой должности придется решать непростые задачи, связанные с внедрением реформ в сфере ЖКХ и строительства.

"Я думаю, что он с этим заданием справится… Есть чем заниматься, очень большие и серьезные проблемы стоят перед вами. В правительстве мы очень хорошо понимаем эти проблемы, и готовы помогать, но инициатива всегда должна исходить от вас", - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, обращаясь к В.ТИХОНОВУ, глава правительства отметил, что, внедряя административную реформу в министерстве, он должен учесть интересы людей и отнестись к работникам с пониманием их интересов.