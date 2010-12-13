Чечетов: авторитет Януковича в ПР незыблем

Авторитет президента Виктора Януковича в Партии регионов незыблем.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Михаил Чечетов в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Есть лидер государства, есть лидер партии. На сегодняшний день лидер партии Николай Янович Азаров, но в тоже время авторитет Виктора Федоровича в партии незыблем", - сказал депутат.

По словам Чечетова, все решения в партии принимаются после целого цикла обсуждений.

"Может показаться, что, давая отмашку в Раде, решения принимаю я. Но это не так. Есть эксперты, аналитики работают… С экспертами находим консенсус, и депутаты подключаются, потом на совете фракции принимаются решения, потом координируем с администрацией президента, с Кабмином, и выходим на единую позицию по всем 100 вопросам на неделю", - рассказал Чечетов.

Украинская правда