Чорновил: 24-го июня выборы не состоятся

Вчера в эфире телепрограммы «Свобода слова» народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Тарас Чорновил высказал твердую уверенность в том, что 24 июня досрочных парламентских выборов не будет.

Пресс-служба Партии регионов цитирует слова депутата: «Наши коллеги точно так же говорили, что выборы будут 27-го мая, со стопроцентной уверенностью. Еще один мой коллега - народный депутат от фракции БЮТ Андрей Шевченко - когда-то с уверенностью говорил ныне покойному Евгению Кушнареву: «Состоялась «оранжевая» коалиция, я вас с этим поздравляю». И тому подобное. Давайте не будем делать крайних прогнозов. Я вам скажу так: 24-го июня они не состоятся», - сказал Чорновил.

Вместе с этим, он отметил: «Я не исключаю, что где-то в дальнейшем будущем - осенью, весной, через год-полтора - мы можем прийти к ситуации 94-го года, когда Верховная Рада и Президент или сама Верховная Рада примут решение, что нам действительно следует прийти на такие выборы. Возможно, для того, чтобы действительно обновить спектр политических сил. Это может быть логически и хорошо. Но 24-го июня они не смогут состояться. И мои коллеги это хорошо знают».