Прокуратура Киева скоро проведет эксгумацию тела Чорновила

Прокуратура Киева скоро займется процедурой эксгумации тела Вячеслава Чорновила.

Об этом в интервью «Сегодня», размещенном на сайте издания, заявил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Она (эксгумация – УНИАН) скоро начнется. Этим делом будет заниматься прокуратура Киева”, - сказал он. При этом В.ПШОНКА уклонился от ответа на вопрос, может ли эксгумация перевернуть версию о случайном характере ДТП. «Многое должна прояснить комиссионная экспертиза», - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября В.ПШОНКА заявил, что Генеральная прокуратура Украины получила разрешение народного депутата Тараса ЧОРНОВИЛА на эксгумацию тела его отца, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила, который погиб в 1999 году.