Национальный ансамбль танца им. Вирского даст концерт в Киеве

В Киеве 15 декабря в Национальном дворце “Украина” состоится концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

Участниками концерта станут свыше 100 профессиональных танцоров и дети, которые учатся танцевать в школе при ансамбле.

В программе концерта не менее 15-18 танцевальных номеров.

Концерт ансамбля им. П.Вирского пройдет как всегда в сопровождении живой музыки - собственного оркестра ансамбля в составе 30 музыкантов.

Необычайной красоты костюмы также являются частью истории ансамбля. В них отображены народная фантазия, поэтичность и образность, которые подчеркивают выразительность и пластичность танца. Для танцоров ансамбля Вирского специально создано до 2 тыс. авторских костюмов.

С 1980 года ансамблем руководит Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессор, академик Мирослав Вантух.

Концерт ансамбля танца им. П.Вирского начнется в 19.00.

По вопросам обращаться по телефонам: 247-23-17, 067 7092887 (Раиса ВИННИК).