Третьяков: Президент с премьером – не шаманы, чтоб обсуждать жертвоприношения

Член президиума партии “Наша Украина” Александр Третьяков считает “повторный” указ президента Ющенко о роспуске парламента - "мудрым решением". Об этом он сказал в интервью Газете по-киевски.

В то же время он категорически отверг предположение корреспондента о том, что ради достижения компромисса Ющенко и Янукович могут пожертвовать Морозом или Тимошенко. «Послушайте, переговоры президента с премьером – это же не совет шаманов, где обсуждаются жертвоприношения, - сказал Третьяков. - Речь идет о принципах и будущем страны».

В то же время Третьяков считает, что Мороз уже сам собой пожертвовал: «он – жертва собственных интриг, обанкротившийся политик… Потому что он положил начало этому кризису – как инициатор конфликтных конституционных изменений и антикризисной коалиции».