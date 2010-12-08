Мартынюк: каждый третий украинец - за пределами Украины

За пределами Украины находится свыше 17 миллионов украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК во время парламентских слушаний на тему: «Украинцы в мире».

«Каждый третий украинец находится за пределами Украины», - отметил он.

По словам первого вице-спикера, тема сегодняшних парламентских слушаний «является оригинальной, свежей, не похожей на другие темы».

А.МАРТЫНЮК добавил, что впервые за годы независимости на парламентских слушаниях речь идет «о роли, месте и значении украинцев в мировой цивилизации».

«Мы сегодня должны дать новый импульс тому национально-культурному просветительскому проекту «Украинцы в мире», который учрежден в нашем государстве», - подчеркнул А.МАРТЫНЮК.

К парламентским слушаниям подготовлен проект рекомендаций Кабинета министров. Данным проектом предусмотрено, что правительство должно разработать Государственную целевую программу формирования позитивного международного имиджа Украины на период до 2015 года. Также предусматривается, что правительство должно разработать программу поиска и возвращения архивов выдающихся личностей.

Кроме того, в проекте правительства предлагается рассмотреть возможность увеличения с 2011 года финансирования Государственного комитета архивов Украины для создания единого банка данных о пребывании украинских архивных документов и документов об Украине в государственных, институционных, частных архивах за рубежом и проведение исследовательских работ в архивных учреждениях иностранных государств с целью поиска документов по истории Украины и документов, незаконно перемещенных за ее пределы.

Этим же проектом предусмотрено, что вместе с общественной организацией «За поместную Украину» Кабмин должен проработать вопрос о создании на базе «Национальной галереи портретов выдающихся украинцев «Украинцы в мире» галереи, основанной на государственной собственности. Предлагается изучить возможность размещения этой национальной галереи в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» после завершения ремонтно-строительных работ.

Также проектом предусматривается, что правительство должно рассмотреть возможность предоставления Центральному государственному архиву зарубежной украинистики статуса музея-архива ввиду того, что в его фонды входят не только документы, но и личные вещи и коллекции украинских эмигрантов.