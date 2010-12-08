В ГПУ говорят, что адвокат вдовы Гонгадзе сама виновата

В Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что выполнили все требования Уголовно-процессуального кодекса по уголовному делу об обвинении экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО была своевременно информирована об окончании расследования дела и о том, что может начать знакомиться с материалами дела, но она несвоевременно проинформировала Генпрокуратуру о своих намерениях, из-за чего материалы дела было решено передать для ознакомления обвиняемому.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование уголовного дела об обвинении экс-генерала А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и п.п. «в», «и» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство журналиста Г.Гонгадзе по предварительному сговору с группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей.

30 ноября 2010 года уголовное дело об обвинении А.ПУКАЧА в части доказанного обвинения выделено для направления в суд. Вместе с ним в суд будут направлены материалы относительно бывшего министра внутренних дел Ю.Кравченко об отказе в возбуждении против него уголовного дела как умершего.

7 декабря адвокат М.ГОНГАДЗЕ В.ТЕЛИЧЕНКО заявила, что Генеральная прокуратура отказала ей и журналисту Алексею ПОДОЛЬСКОМУ, который вместе с Г.Гонгадзе признан пострадавшим по делу, в ознакомлении с материалами “дела А.ПУКАЧА”.