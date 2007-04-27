Волга хочет изучить, как на Ющенко повлиял ”стакан диоксина”

Народный депутат, член фракции СПУ Василий ВОЛГА предлагает создать в Верховной Раде временную следственную комиссию, которая бы занялась изучением состояния здоровья Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

По словам В.ВОЛГИ, временная следственная комиссия должна сотрудничать с экспертной группой, которая будет создана из международных специалистов. Он отметил, что комиссия должна предложить Президенту Виктору ЮЩЕНКО пройти медицинское обследование. «Я сомневаюсь, что человек, который употребил почти стакан диоксина, в состоянии вести себя адекватно», - сказал В.ВОЛГА.

Подтверждением этого, по его словам, является тот факт, что Президент Украины в своем обращении к украинскому народу несколько раз перепутал дату досрочных выборов. Кроме того, он неоднократно назвал решение Верховного суда Украины фарсом. «То, что творится судами и Генпрокуратурой, вообще не укладывается в голову», - сказал В.ВОЛГА.

Он также процитировал статью 110 Конституции Украины, согласно которой «невозможность исполнения Президентом Украины своих обязанностей по состоянию здоровья должна быть установлена на заседании Верховной Рады, и подтверждена решением, принятым большинством от ее конституционного состава на основе письменного представления Верховного суда Украины, - по обращению Верховной Рады Украины и медицинского заключения».

В.ВОЛГА отметил, что очень опасной является ситуация, когда Президент не может адекватно «воспринимать действительность в связи со своим состоянием здоровья».