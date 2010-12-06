Фирташ считает «идеальной для Украины» сделку с газом РосУкрЭнерго

Заключение соглашений между НАК “Нафтогаз Украины”, ОАО “Газпром” и “РосУкрЭнерго” об урегулировали вопросов поставок газа стало стратегической победой Украины.

Об этом в интервью журналу “Фокус” заявил глава совета директоров Group DF, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ.

По его словами, после возврата “РосУкрЭнерго” (РУЭ) газа в объеме 12,1 млрд. кубометров компания погасила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» в размере 1,7 млрд. долл. и перед ОАО «Газпром» в размере 810 млн. долл.

Кроме того, сообщил Д.ФИРТАШ, НАК «Нафтогаз Украины» получил 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа «RosUkrEnego», который был изъят правительством Юлии ТИМОШЕНКО и который компания не могла использовать в течение почти двух лет.

Таким образом, как утверждает Д.ФИРТАШ, Украина после подписания соглашений получила от RosUkrEnergo 2,15 млрд. долл. Природный газ в объеме 12,1 млрд. кубометров продан ОАО «Газпром» и будет экспортирован компанией «Газэкспорт» для своих клиентов в Европе.

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» закупил у ОАО «Газпром» необходимые объемы газа по льготной цене 230 долл. за тысячу кубометров, отметил Д.ФИРТАШ.

Кроме того, по его словам, подписаны соглашения сроком на пять лет между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о транзите газа по территории Украины в объеме по 112 млрд. кубометров ежегодно. За услуги транзита «Газпром» внес частичную предоплату.

Компания «РосУкрЭнерго» уходит с газового рынка Украины, заявил совладелец РУЭ.

«Газовый баланс Украины сохранен. Украина получила большую сумму денег. НАК не понес никаких потерь - Украина получила дешевый газ. При этом Украина получила еще оплату за ПХГ и гарантированный транзит на 5 лет по 112 млрд. кубометров газа (в год) - то, чего не смогла добиться ТИМОШЕНКО в своих газовых контрактах. Я считаю, это идеальная сделка для Украины», - подчеркнул Д.ФИРТАШ.

Как сообщалось, газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпромом», заключенные по инициативе премьера Юлии ТИМОШЕНКО в январе 2009 года сроком на 11 лет, предполагают базовую цену на газ для Украины 450 долларов за 1000 кубометров. Контракт на поставку составлен по принципу «бери или плати»: «Нафтогаз» должен оплачивать 80% заявленных объемов, даже если не выбрал их (начиная с 2010 года, Украина заявила объем в 52 млрд. кубометров газа ежегодно). При этом “Газпром” не имел никаких обязательств относительно минимальных объемов по транзиту газа по украинской территории. Кроме того, в случае разового нарушения предусмотренных контрактом сроков оплаты, Украина переходит на 100%-ную предоплату до 2020 года.