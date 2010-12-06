Эксперт удивляется, почему Ежель не просит денег
Всем предшественникам средств не хватало
Эксперта удивляет позиция министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ, который не требует от руководства государства надлежащего финансирования нужд Вооруженных сил Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании “Defense Express” Сергей ЗГУРЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Говоря о показателях военного бюджета, эксперт констатировал, что на протяжении 2009 года и в текущем расходы на оборону колеблются в пределах 8 млрд. грн.
С.ЗГУРЕЦ констатировал, что этих средств хватает лишь на текущие нужды, такие как питание, оплата коммунальных услуг, но без учета неотложной необходимости переоснащения и активизации боевой подготовки армии.
“Когда министр обороны говорит о стабилизации, то это, собственно, стабилизация этого уровня. Если бюджет на оборону (на 2011 год – УНИАН) будет колебаться в пределах 11 млрд. грн., то это те же показатели, которые не позволяют говорить ни о реформе армии, ни о ее развитии”, - подчеркнул эксперт.
По его словам, в этом вопросе необходимо осознавать логику военного руководства: военным всегда мало денег; так будет постоянно, но есть определенная минимально необходимая черта.
“Действующий министр обороны, в отличие от всех предыдущих, как мне кажется, является единственным министром обороны, который почему-то не вспоминает о том, что нужны деньги для Вооруженных сил”, - отметил С.ЗГУРЕЦ.
Как объяснил эксперт, “возможно, это основывается на психологических особенностях человека или связано с особенностями пребывания на должности”.
“Но ЕЖЕЛЬ денег не просит”, - констатировал С.ЗГУРЕЦ.
При этом эксперт выразил мнение, что обретение Украиной внеблокового статуса должно было бы спровоцировать повышение интереса к нуждам Вооруженных сил.
“В действительности мы этого не видим. Мы имеем большую диспропорцию между словами, заявлениями и реальным состоянием в армии, которое на протяжении последних трех лет не улучшается”, - резюмировал С.ЗГУРЕЦ.