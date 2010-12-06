Предприниматели разошлись, но обещали вернуться и победить

Участники сегодняшней акции протеста на Европейской площади в Киеве намерены продолжить ее в День Соборности Украины, 22 января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в манифесте с требованием внеочередных выборов Президента и парламента, который был согласован с лидерами инициативных групп и зачитан сегодня на митинге на Европейской площади.

“После отмены конституционной реформы 2004 года Президент и Верховная Рада получили полномочия, которые не были делегированы им народом Украины, который является единственным источником власти. Отказываясь от немедленного проведения выборов и запрещая проведение референдума по прекращению своих полномочий, режим фактически узурпировал власть в стране и противопоставляет себя гражданам. Проводя бездарную и откровенно антигосударственную политику, олигархические кланы загоняют Украину в пропасть, из которой мы никогда не выберемся. Цель этой политики - превратить граждан Украины в рабов и нищих”, - говорится в манифесте, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Как отмечается в заявлении, за 9,5 месяцев президентства Виктора ЯНУКОВИЧА он не выполнил ни одного предвыборного обещания.

“Мы не увидели налоговых каникул на 5 лет, достойных пенсий, снижения цен и тарифа, доступного жилья, ликвидации льгот высокопоставленным лицам или заботы о каждом человеке. Вместо этого власть «накачивала мышцы» и пыталась запугать собственный народ, растоптать нашу волю и достоинство. Они пробовали построить авторитарно-коррупционную «стабильность», которая бы продолжалась до их смерти. Но им это не удалось! Своим выступлением мы доказали, что мы сильнее их. Наша сила в единстве. Когда на улицы выходят сотни тысяч – власть отступает. Однако на уступки они идут исключительно потому, что боятся. Боятся народного гнева, которого не избежать”, - заявляют авторы манифеста.

По мнению авторов обращения, “настоящее лицо ЯНУКОВИЧ показал”, когда в пятницу, 3 декабря, был демонтирован палаточный городок участников акции против Налогового кодекса.

“Это доказало, что с этим режимом невозможно договориться. Власть объявила нам войну. Мы принимаем вызов. И мы победим. Нашей полной и безусловной победой будет проведение честных та нефальсифицированных выборов Президента и Верховной Рады, на которых украинский народ даст оценку действиям В.ЯНУКОВИЧА и его команды. Для этого мы обещаем объединить все наши силы и не сходить с этого пути до победы! Мы призываем всех граждан объединиться ради защиты своих законных прав и свобод, ради счастья и благосостояния наших семей, ради лучшего будущего для наших детей. Это наша земля, это наша Родина. Мы никому ее не отдадим и не позволим поставить украинский народ на колени”, - отмечается в манифесте.

Участники сегодняшней акции протеста намерены в День Соборности Украины, 22 января 2011 года, собраться на Майдане Незалежности в Киеве.