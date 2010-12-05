Янукович об НК: не бывает идеальных документов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не считает принятую после учета Верховной Радой его предложений действующую редакцию Налогового кодекса идеальным документом.

Об этом глава государства заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер».

«Я считаю, что вообще не бывает идеальных документов. Потому что документы такого уровня – это давление в известной мере на общество, на бизнес. И быть довольным от того, что на тебя жмет государство – нельзя», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент выразил убеждение, что с принятием Налогового кодекса удалось достичь прозрачности расходов, оптимизации подсчета ведения бизнеса, детенизации экономики, и повышения мотивации для ее роста.